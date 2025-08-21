Кобелев: пока «Динамо» Карпина мне больше напоминает «Ростов»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о начале сезона Мир РПЛ в исполнении бело-голубых. Этим летом «Динамо» возглавил Валерий Карпин. По итогам первых пяти матчей чемпионата России бело-голубые набрали пять очков.

«Многие говорят о том, что у «Динамо» новые требования и команда. Но, на мой взгляд, это не главная проблема, ведь из новичков в основном составе «Динамо» играют только Осипенко, Сергеев и Рубенс. Остальные играют вместе уже пару-тройку лет. А требования — они одинаковые. Необходимо определённое время, чтобы сыграться и не допускать ошибок у своих ворот. Однако пока «Динамо» Карпина мне больше напоминает «Ростов». Здесь собраны более качественные футболисты, но проблемы «Ростова» Карпина перенеслись и на «Динамо», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.