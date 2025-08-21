Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кобелев: пока «Динамо» Карпина мне больше напоминает «Ростов»

Кобелев: пока «Динамо» Карпина мне больше напоминает «Ростов»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о начале сезона Мир РПЛ в исполнении бело-голубых. Этим летом «Динамо» возглавил Валерий Карпин. По итогам первых пяти матчей чемпионата России бело-голубые набрали пять очков.

«Многие говорят о том, что у «Динамо» новые требования и команда. Но, на мой взгляд, это не главная проблема, ведь из новичков в основном составе «Динамо» играют только Осипенко, Сергеев и Рубенс. Остальные играют вместе уже пару-тройку лет. А требования — они одинаковые. Необходимо определённое время, чтобы сыграться и не допускать ошибок у своих ворот. Однако пока «Динамо» Карпина мне больше напоминает «Ростов». Здесь собраны более качественные футболисты, но проблемы «Ростова» Карпина перенеслись и на «Динамо», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Дайте ему время». Комличенко — о Валерии Карпине в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android