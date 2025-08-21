Новичок «Ливерпуля» Фримпонг выбыл до конца международного перерыва из-за травмы

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, что крайний защитник команды Жереми Фримпонг выбыл до конца международного перерыва по причине травмы.

«Он пропустит матчи до конца международного перерыва. Мы чувствовали, что у Жереми проблемы с подколенным сухожилием, — врачи тоже это поняли. Они оказались правы. Они приняли правильное решение, иначе он мог бы пропустить ещё больше времени», — приводит слова Слота Liverpool Echo.

«Ливерпуль» приобрёл Фримпонга нынешним летом. В составе мерсисайдцев защитник принял участие в двух официальных встречах. Международная пауза начнётся в начале сентября.

