Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Ливерпуля» Фримпонг выбыл до конца международного перерыва из-за травмы

Новичок «Ливерпуля» Фримпонг выбыл до конца международного перерыва из-за травмы
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, что крайний защитник команды Жереми Фримпонг выбыл до конца международного перерыва по причине травмы.

«Он пропустит матчи до конца международного перерыва. Мы чувствовали, что у Жереми проблемы с подколенным сухожилием, — врачи тоже это поняли. Они оказались правы. Они приняли правильное решение, иначе он мог бы пропустить ещё больше времени», — приводит слова Слота Liverpool Echo.

«Ливерпуль» приобрёл Фримпонга нынешним летом. В составе мерсисайдцев защитник принял участие в двух официальных встречах. Международная пауза начнётся в начале сентября.

Материалы по теме
Экитике и Фримпонг забили свои первые мячи за «Ливерпуль» в дебютном матче

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android