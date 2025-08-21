Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Три футболиста пропустят 6-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

Три футболиста пропустят 6-й тур РПЛ из-за дисквалификаций
Комментарии

Защитник «Пари НН» Виктор Александров, защитник «Сочи» Марсело Алвес и защитник «Зенита» Дуглас Сантос пропустят матчи 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги из-за дисквалификаций. Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Александров получил четвёртую жёлтую карточку в нынешнем сезоне РПЛ в матче 5-го тура соревнования с махачкалинским «Динамо» (2:0). Марсело был удалён с поля в игре минувшего тура с «Краснодаром» (5:1). Сантос получил красную карточку во встрече 5-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2).

В 6-м туре РПЛ «Пари НН» сыграет с московским «Динамо» (23 августа), «Сочи» — с «Балтикой» (24 августа), а «Зенит» — с махачкалинским «Динамо» (23 августа).

Материалы по теме
Дуглас Сантос — о матче с ЦСКА: дома московские команды «Зенит» должен обыгрывать

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android