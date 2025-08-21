Скидки
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
«Авангард» Курск — «БроукБойз»: хозяева открыли счёт на седьмой минуте матча Кубка России

«Авангард» Курск — «БроукБойз»: хозяева открыли счёт на седьмой минуте матча Кубка России
Комментарии

В эти минуты проходит матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором играют курский «Авангард» и медийный клуб «БроукБойз». Команды встречаются на центральном стадионе им. В. И. Ленина в Орле. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Тимофеевым (Орёл). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. «Авангард» открыл счёт.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Авангард К
Курск
Перерыв
1 : 0
Broke Boys
1:0 Игнатенко – 7'    

На седьмой минуте отличился Владислав Игнатенко.

На предыдущей стадии медиаклуб «БроукБойз» выбил из Кубка России «Орёл» (3:2).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
