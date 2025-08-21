«Реал» может отдать Родриго в аренду в «Тоттенхэм», готовый покрыть зарплату игрока — DC

Мадридский «Реал» готов отдать крайнего нападающего Родриго Гоэса в аренду в «Тоттенхэм». Лондонский клуб намерен взять на себя обязательства по выплате футболисту заработной платы на период его аренды. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, на текущий момент вопрос состоит в том, будет ли эта сделка включать в себя пункт о выкупе «шпорами» бразильского вингера у «сливочных». Подчёркивается, в «Реале» осознают, что вряд ли найдётся клуб, который будет готов заплатить за Родриго € 100 млн, в которые он оценивается.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

