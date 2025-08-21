Кержаков пошутил над Соболевым после тренировки «Зенита» на Дворцовой площади

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о проведённой в четверг, 21 августа, открытой тренировке команды на Дворцовой площади и подколол одноклубника Александром Соболевым.

— Михаил, повезло с погодой для открытой тренировки!

— Получается так!

— Что сегодня услышали? Какие эмоции получили от зрителей?

— Во-первых, хотел бы сказать, что была отличная организация. И спасибо болельщикам, что болеете, поддерживаете нас. Атмосфера сегодня — супер!

— Как поле? Как газон?

— Я гол забил, как вы видели. Значит, отлично!

— Чем-то отличается от настоящего поля? Можно сравнить как-то?

— Играть похуже немножко.

— Не боялись разбить окна в здании Эрмитажа?

— Я предупредил, чтобы их закрыли фанерой, чтобы Сашка Соболев не попал случайно. А то мог бы разбить (смеётся).

— Как вам партнёры по команде во вратарском амплуа?

— Густаво — топ! Дважды спас, сыграл «на ноль»! Первое место! Остальные послабее, — приводит слова Кержакова сайт «Зенита».