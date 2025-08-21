Скидки
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Главная Футбол Новости

Кержаков пошутил над Соболевым после тренировки «Зенита» на Дворцовой площади

Аудио-версия:
Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о проведённой в четверг, 21 августа, открытой тренировке команды на Дворцовой площади и подколол одноклубника Александром Соболевым.

— Михаил, повезло с погодой для открытой тренировки!
— Получается так!

— Что сегодня услышали? Какие эмоции получили от зрителей?
— Во-первых, хотел бы сказать, что была отличная организация. И спасибо болельщикам, что болеете, поддерживаете нас. Атмосфера сегодня — супер!

— Как поле? Как газон?
— Я гол забил, как вы видели. Значит, отлично!

— Чем-то отличается от настоящего поля? Можно сравнить как-то?
— Играть похуже немножко.

— Не боялись разбить окна в здании Эрмитажа?
— Я предупредил, чтобы их закрыли фанерой, чтобы Сашка Соболев не попал случайно. А то мог бы разбить (смеётся).

— Как вам партнёры по команде во вратарском амплуа?
— Густаво — топ! Дважды спас, сыграл «на ноль»! Первое место! Остальные послабее, — приводит слова Кержакова сайт «Зенита».

