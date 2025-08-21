«Байер» объявил о переходе хавбека «Манчестер Сити» Эчеверри на правах аренды

«Байер» на официальном сайте проинформировал о переходе атакующего полузащитника Клаудио Эчеверри из «Манчестер Сити» на правах аренды, рассчитанной на год. Футболист будет выступать в составе леверкузенской команды под девятым номером.

Английский клуб купил Эчеверри у «Ривер Плейт» в январе 2024 года. До декабря минувшего года полузащитник продолжал выступать за аргентинскую команду на правах аренды. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

