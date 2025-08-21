Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Байер» объявил о переходе хавбека «Манчестер Сити» Эчеверри на правах аренды

«Байер» объявил о переходе хавбека «Манчестер Сити» Эчеверри на правах аренды
Комментарии

«Байер» на официальном сайте проинформировал о переходе атакующего полузащитника Клаудио Эчеверри из «Манчестер Сити» на правах аренды, рассчитанной на год. Футболист будет выступать в составе леверкузенской команды под девятым номером.

Английский клуб купил Эчеверри у «Ривер Плейт» в январе 2024 года. До декабря минувшего года полузащитник продолжал выступать за аргентинскую команду на правах аренды. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме
«Боруссия» Д сделала предложение по полузащитнику «Манчестер Сити» — Плеттенберг

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android