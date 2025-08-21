Скидки
19:15 Мск
«Тренерский штаб вам скажет, почему мы так начали». Кержаков — о неудачном старте «Зенита»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что вопросы по поводу неудачного старта команды в сезоне Мир РПЛ лучше задавать тренерскому штабу во главе с Сергеем Семаком.

После пяти туров чемпионата России «Зенит» занимает девятое место, набрав шесть очков.

— Девятое место в таблице РПЛ. Как-то напрягает этот момент? И почему такое неудачное начало сезона?
— Это вам тренерский штаб скажет, почему мы так начали. Я думаю, им эти вопросы лучше адресовать, они более подробно ответят. Конечно, такое впервые за долгое время, но мы поправим эту ситуацию! — приводит слова Кержакова сайт «Зенита».

В 6-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» встретится с махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт в субботу, 23 августа, на стадионе «Газпром Арена».

Комментарии
