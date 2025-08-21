Скидки
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
19:15 Мск
Главная Футбол Новости

«Байер» объявил о переходе французского защитника из «Севильи»

«Байер» подписал контракт с французским защитником Лоиком Баде, сообщается на сайте клуба из Леверкузена.

Срок соглашения с 25-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2030 года. Баде будет выступать за «Байер» под пятым номером.

«Бундеслига и немецкий футбол меня очень привлекают. «Байер» в последние годы добился большого признания за рубежом. Я много раз видел их матчи по телевизору, особенно в еврокубках. Стадион и болельщики «Байера» были великолепны. Будет очень здорово бороться за трофей для команды с таким бэкграундом», — сказал Баде.

Баде выступал за «Севилью» с января 2023 года, выиграл в составе команды Лигу Европы. В минувшем сезоне француз провёл за андалусийцев 33 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал голевую передачу. Ранее Баде защищал цвета «Гавра», «Ланса» и «Ренна». В составе сборной Франции Баде провёл одну встречу.

