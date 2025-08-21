Скидки
«Парма» может перехватить у ЦСКА полузащитника Бельтрана из «Фиорентины» — Грова

«Парма» может перехватить у ЦСКА полузащитника Бельтрана из «Фиорентины» — Грова
«Парма» начала переговоры относительно возможного перехода атакующего полузащитника «Фиорентины» Лукаса Бельтрана. Об этом сообщает журналист Герман Гарсия Грова на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, вероятность переезда аргентинского футболиста в Россию, где интерес к нему проявляет московский ЦСКА, стала более низкой.

Ранее Бельтран был исключён из заявки «фиалок» на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций с «Полесьем» (21 августа).

В минувшей кампании аргентинец принял участие в 47 матчах, где отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Действующее соглашение с итальянской командой рассчитано до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 18 млн.

