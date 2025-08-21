«Такие мероприятия объединяют». Лусиано — о тренировке «Зенита» на Дворцовой площади

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду заявил, что открытая тренировка команды, прошедшая в четверг, 21 августа, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, должна положительно повлиять на футболистов.

— Рады приветствовать вас. Вы первый раз принимаете участие в таком мероприятии. Ваши впечатления. Не отвлекали ли болельщики?

— На самом деле, очень приятные впечатления. Мне кажется, такие мероприятия объединяют команду и болельщиков. И для города это здорово! Если честно, я впечатлён тем, как всё здесь оборудовали, обустроили, создали огромное и классное пространство. Очень приятно здесь находиться!

— Такое занятие поможет подготовиться к предстоящему субботнему матчу?

— Да, конечно! Я думаю, это помогает игрокам, объединяет и настраивает на положительный лад. Мы видим, сколько людей пришли поболеть за нас, поддержать. Мы чувствуем их помощь. Поэтому, конечно, каждому хочется проявить себя. Мы готовимся наилучшим образом!

— Вопрос о приятном. Когда играли с детишками, вспомнили ли себя в детстве? Может быть, вы в детстве тоже с кем-то так играли?

— Я думаю, самое главное, что дети получили большое удовольствие. Конечно, я вспомнил, как в своё время, будучи ребёнком, старался играть на любой поверхности, которую находил, которая могла сойти за футбольное поле. Безусловно, сегодня дети, которые здесь оказались, большие везунчики и счастливчики. Надеюсь, они получили большое удовольствие. И если так, повторюсь, это самое главное! — приводит слова Лусиано сайт «Зенита».

После пяти туров нынешнего сезона МИР РПЛ «Зенит» занимает девятую строчку в таблице с шестью набранными очками. Ближайший матч чемпионата России сине-бело-голубые сыграют в Санкт-Петербурге 23 августа. Соперником станет махачкалинское «Динамо», занимающее 12-е место в РПЛ с пятью набранными очками.