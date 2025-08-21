Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-директор академии «Манчестер Сити» возглавил академию «Манчестер Юнайтед»

Экс-директор академии «Манчестер Сити» возглавил академию «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Стивен Торпи назначен директором академии «Манчестер Юнайтед», сообщается на сайте футбольного клуба.

Последним местом работы Торпи был «Брентфорд», где он руководил молодёжной структурой клуба. В «Манчестер Юнайтед» специалист будет курировать все аспекты системы развития молодых игроков клуба.

Торпи обладает лицензией УЕФА категории А. Ранее он руководил тренерским составом всех возрастных групп в «Манчестер Сити», также работал в «Ливерпуле».

«Очень горжусь возможностью возглавить академию «Манчестер Юнайтед». Сейчас, безусловно, прекрасное время, чтобы присоединиться к ней, поскольку клуб вступает в новую захватывающую эпоху. Я с нетерпением жду возможности сыграть свою роль в продолжении замечательной традиции развития молодёжи.

После того как я пообщался с руководством, стало ясно, что академия всегда будет играть ключевую роль в идентичности «Манчестер Юнайтед», а наша главная цель — готовить игроков, готовых поддерживать основную команду, способную бороться за самые высокие награды», — сказал Торпи.

Торпи приступит к своей работе в клубе в ближайшие месяцы, а нынешний руководитель академии Ник Кокс останется на посту, чтобы обеспечить плавный переход, прежде чем уйти на пост технического директора «Эвертона».

Материалы по теме
У этих топ-футболистов осталось 10 дней, чтобы сменить клуб. «Подвис» не только Исак
У этих топ-футболистов осталось 10 дней, чтобы сменить клуб. «Подвис» не только Исак
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android