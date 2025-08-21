Экс-директор академии «Манчестер Сити» возглавил академию «Манчестер Юнайтед»

Стивен Торпи назначен директором академии «Манчестер Юнайтед», сообщается на сайте футбольного клуба.

Последним местом работы Торпи был «Брентфорд», где он руководил молодёжной структурой клуба. В «Манчестер Юнайтед» специалист будет курировать все аспекты системы развития молодых игроков клуба.

Торпи обладает лицензией УЕФА категории А. Ранее он руководил тренерским составом всех возрастных групп в «Манчестер Сити», также работал в «Ливерпуле».

«Очень горжусь возможностью возглавить академию «Манчестер Юнайтед». Сейчас, безусловно, прекрасное время, чтобы присоединиться к ней, поскольку клуб вступает в новую захватывающую эпоху. Я с нетерпением жду возможности сыграть свою роль в продолжении замечательной традиции развития молодёжи.

После того как я пообщался с руководством, стало ясно, что академия всегда будет играть ключевую роль в идентичности «Манчестер Юнайтед», а наша главная цель — готовить игроков, готовых поддерживать основную команду, способную бороться за самые высокие награды», — сказал Торпи.

Торпи приступит к своей работе в клубе в ближайшие месяцы, а нынешний руководитель академии Ник Кокс останется на посту, чтобы обеспечить плавный переход, прежде чем уйти на пост технического директора «Эвертона».