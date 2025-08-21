Игрок ЦСКА Лукин: защищать ворота Акинфеева — одно удовольствие

Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился эмоциями от игры в одной команде с вратарём и капитаном красно-синих Игорем Акинфеевым.

«Акинфеев — настоящая глыба ЦСКА и всего российского футбола. Находиться с ним на поле и защищать его ворота, если так, конечно, можно сказать — одно удовольствие. Играть с такой легендой правда очень много для меня значит», — приводит слова Лукина Legalbet.

Акинфеев и Лукин являются воспитанниками ЦСКА.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

