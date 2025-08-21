ФК «Сочи» объявил об уходе руководителя отдела развития клуба

Александр Ким покинул пост руководителя отдела развития «Сочи», сообщила пресс-служба футбольного клуба.

«Сегодня Александр покидает «Сочи». Он стоял у истоков создания клуба, помогал расти и становиться сильнее. Вместе с командой завоёвывал серебро РПЛ. Огромная благодарность за труд, преданность делу и вклад в общее будущее. Удачи в новых проектах, Саша — только вперёд!» — говорится в сообщении черноморского клуба.

После пяти туров текущего сезона Мир РПЛ «Сочи» занимает последнее место в таблице, набрав одно очко. Команду возглавляет испанский тренер Роберт Морено.

24 августа «Сочи» примет «Балтику» в 6-м туре РПЛ.