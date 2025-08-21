«Авангард» Курск — «БроукБойз»: Фёдор Смолов забил за медийный клуб в матче Кубка России

В эти минуты проходит матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором играют курский «Авангард» и медийный клуб «БроукБойз». Команды встречаются на центральном стадионе им. В. И. Ленина в Орле. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Тимофеевым (Орёл). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. «БроукБойз» сравнял счёт — 1:1.

На 46-й минуте отличился нападающий «БроукБойз» Фёдор Смолов, который проводит дебютную игру за медийный клуб. Форвард сравнял счёт после того, как обыграл защитника «Авангарда» и пробил в правый нижний угол ворот.

На предыдущей стадии медиаклуб «БроукБойз» выбил из Кубка России «Орёл» (3:2).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).