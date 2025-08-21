Скидки
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
19:15 Мск
Пиняев ответил, не совершил ли Глушенков ошибку, перейдя в «Зенит»

Пиняев ответил, не совершил ли Глушенков ошибку, перейдя в «Зенит»
Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев ответил, нет ли ощущения, что экс-нападающий железнодорожников Максим Глушенков сделал ошибку, когда перешёл в «Зенит».

«Не знаю, спрашивать надо у самого Макса. Он уже забил много голов за новую команду, несмотря на то что не так долго в клубе. За первые месяцы он стал лидером «Зенита». Мастерство Максима от него никуда не денется, просто нужно время. Когда оно пройдёт, все снова в этом убедятся», — приводит слова Пиняева Sport24 в рамках проекта Fonbase.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» летом 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

