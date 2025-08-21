Скидки
Футбол Новости

Гол Фёдора Смолова за медийный клуб «БроукБойз» в матче Кубка России с «Авангардом»

Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Орле проходит матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором играют курский «Авангард» и медийный клуб «БроукБойз». Чемпион России и экс-игрок национальной команды Фёдор Смолов забил дебютный мяч за медийную команду и сравнял счёт во встрече. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Авангард К
Курск
Окончен
1 : 2
Broke Boys
1:0 Игнатенко – 7'     1:1 Смолов – 46'     1:2 Левкин – 73'    

Права на видеоролик принадлежат Российскому футбольному союзу (РФС). Посмотреть видео можно в телеграм-канале Кубка России.

Смолов забил гол на 46-й минуте после того, как обыграл защитника «Авангарда» и ударил в правый нижний угол ворот. Смолову ассистировал экс-игрок «Спартака» Павел Яковлев.

На предыдущей стадии медиаклуб «БроукБойз» выбил из Кубка России «Орёл» (3:2).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).

