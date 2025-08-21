«Риека» — ПАОК: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 21 августа, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между футбольными клубами «Риека» (Хорватия) и ПАОК (Греция). Игра пройдёт на стадионе «Риека». Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы ПАОК, за который играют россияне Фёдор Чалов и Магомед Оздоев, встречался с австрийским «Вольфсбергом». Греческий клуб победил со счётом 1:0 по сумме двух матчей, одержав победу в дополнительное время ответной игры. «Риека» играла с ирландским «Шелбурном». «Риека» одержала победу со счётом 4:3 по результатам двух встреч (1:2, 3:1).

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда победила английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.