Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Риека — ПАОК: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы 2025/2026 начнётся в 21:45

«Риека» — ПАОК: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы начнётся в 21:45 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 августа, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между футбольными клубами «Риека» (Хорватия) и ПАОК (Греция). Игра пройдёт на стадионе «Риека». Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
21 августа 2025, четверг. 21:45 МСК
Риека
Риека, Хорватия
Не начался
ПАОК
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы ПАОК, за который играют россияне Фёдор Чалов и Магомед Оздоев, встречался с австрийским «Вольфсбергом». Греческий клуб победил со счётом 1:0 по сумме двух матчей, одержав победу в дополнительное время ответной игры. «Риека» играла с ирландским «Шелбурном». «Риека» одержала победу со счётом 4:3 по результатам двух встреч (1:2, 3:1).

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда победила английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Календарь квалификации Лиги Европы
Турнирная сетка квалификации Лиги Европы
Материалы по теме
Расписание матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 21 августа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android