«Если не сейчас, то когда?» Журавель — о возможном трансфере Сперцяна в «Саутгемптон»

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался об интересе английского «Саутгемптона» к воспитаннику и капитану «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Ранее сообщалось, что клуб Чемпионшипа сделал предложение по армянскому полузащитнику.

«Ближайшие недели мы будем вынуждены перемывать тему, а стоит Сперцяну уходить во вторую английскую лигу, и все вытекающие отсюда вопросы, какой чемпионат сильнее, насколько это понижение или повышение. Понятно, «Краснодар» не хочет расставаться со своим лидером. Но если не сейчас, после победы в чемпионате, то когда? Сперцян вышел на пик, дал результат, и дальше без новой мотивации он будет только терять. Так это видится со стороны.

Говорят, Галицкий не очень котирует Чемпионшип, но, при всём уважении, боюсь, Сергей Николаевич не представляет силу и крутизну этого турнира. «Саутгемптон» – это очень футбольный город с богатыми традициями и крутыми болельщиками. Путёвку в жизнь отсюда получали куча будущих звёзд: от Ширера до Бэйла. Сейчас проект перезагружается после вылета из АПЛ. Клуб позвал молодого тренера Уилла Стилла, это классический лэптоп-тренер, клиент Александра Мостового. Пока непонятно, как у Стилла получится, но очевидно, что там многому можно научиться.

Для Сперцяна это был бы абсолютно новый опыт в строящейся команде, погружение в другую медийную и вообще очень крутую среду. Увидеть тут минусы невозможно. Поэтому, если Галицкий сомневается, сам Сперцян должен настаивать. Он дал «Краснодару» достаточно, чтобы у него была такая привилегия», — написал Журавель в своём телеграм-канале.