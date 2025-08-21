Скидки
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
Футбол Новости

«Милан» арендует Бонифасе у «Байера» за € 5 млн с опцией выкупа за € 24 млн — Романо

«Милан» и «Байер» достигли устного соглашения об аренде форварда немецкой команды Виктора Бонифасе за € 5 млн. При этом итальянский гранд будет обладать возможностью выкупа футболиста за € 24 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «Милан» согласовал с Бонифасе контракт, рассчитанный до 2030 года. В скором времени нападающий должен пройти медицинское обследование.

Бонифасе играет за «Байер» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

