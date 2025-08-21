«Тренировки с Криштиану были похожи на войну». Бербатов — о времени в «Манчестер Юнайтед»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился воспоминаниями о времени, проведённом в английском клубе вместе с португальским нападающим Криштиану Роналду. Болгарский нападающий выступал за «красных дьяволов» с 2008 по 2012 год.

«Тренировки с Криштиану были похожи на войну, потому что он думал только о победе во всём, включая товарищеские матчи, которые мы организовывали на тренировках. Приходишь на тренировку, а он уже в зале. Потом он оставался, чтобы поработать дополнительно, забить гол. Закончив, он шёл плавать, а потом возвращался в зал. Он был полон решимости стать лучшим», — приводит слова Бербатова ESPN.

Криштиану Роналду перебрался в «Манчестер Юнайтед» из португальского «Спортинга» в августе 2003 года, а покинул клуб летом 2009-го, перейдя в мадридский «Реал». В английском клубе форвард выиграл первый из пяти «Золотых мячей» (2008-й).