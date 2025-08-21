Скидки
Главная Футбол Новости

Авангард Курск — БроукБойз, результат матча 21 августа 2025, счёт 1:2, 2-й раунд Пути регионов Кубка России 2025/2026

Гол Смолова помог медийному клубу «БроукБойз» победить курский «Авангард» в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Медийный клуб «БроукБойз» одержал победу над курским «Авангардом» в матче второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. Встреча проходила в Орле и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Авангард К
Курск
Окончен
1 : 2
Broke Boys
1:0 Игнатенко – 7'     1:1 Смолов – 46'     1:2 Левкин – 73'    

В составе «БроукБойз» отличились чемпион России и экс-игрок национальной команды Фёдор Смолов (46-я минута), которому ассистировал бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев, и Руслан Левкин (73). У «Авангарда» единственный забитый мяч – в активе Владислава Игнатенко (7).

В третьем раунде Пути регионов «БроукБойз» под руководством тренера Дмитрия Кузнецова сыграют дома с клубом «Леон Сатурн» из Раменского. На стадии первого раунда Кубка России медиаклуб выбил из Кубка России «Орёл» (3:2).

В третий раунд Пути регионов турнира прошли два медийных клуба из трёх. Помимо «БроукБойз», на следующей стадии «Амкал» сразится с белгородским «Салютом». 2DROTS покинули турнир, во втором раунде уступив «Калуге» (0:1).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).

