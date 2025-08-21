«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Челси» — Оливейра

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 21-летнему полузащитнику «Челси» Андрею Сантосу. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, переговоры о возможном переходе футболиста в стан «красных дьяволов» не продвинулись, поскольку «синие» видят в Сантосе будущее клуба и не желают его продавать.

Сантос является футболистом «Челси» с лета 2023 года. За этот период он был арендован «Ноттингем Форест» и «Страсбургом». Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

