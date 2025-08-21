Президент «БроукБойз» высказался о победе над «Авангардом» в Кубке России

Президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о победе команды над курским «Авангардом» в матче 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «Центральный имени Владимира Ленина» в Орле. Победу со счётом 2:1 одержали футболисты медиакоманды.

«Респект Курску: перебегали и перебороли полностью. Выиграли единоборства», — написал Егоров в своём телеграм-канале.

На седьмой минуте полузащитник Владислав Игнатенко вывел «Авангард» вперёд. На 46-й минуте чемпион России в составе «Краснодара» Фёдор Смолов сравнял счёт с передачи экс-вингера «Спартака» Павла Яковлева. На 73-й минуте полузащитник Руслан Левкин принёс «Броукам» победу.