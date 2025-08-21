Президент «БроукБойз» высказался о победе над «Авангардом» в Кубке России
Президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о победе команды над курским «Авангардом» в матче 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «Центральный имени Владимира Ленина» в Орле. Победу со счётом 2:1 одержали футболисты медиакоманды.
Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Авангард К
Курск
Окончен
1 : 2
Broke Boys
1:0 Игнатенко – 7' 1:1 Смолов – 46' 1:2 Левкин – 73'
«Респект Курску: перебегали и перебороли полностью. Выиграли единоборства», — написал Егоров в своём телеграм-канале.
На седьмой минуте полузащитник Владислав Игнатенко вывел «Авангард» вперёд. На 46-й минуте чемпион России в составе «Краснодара» Фёдор Смолов сравнял счёт с передачи экс-вингера «Спартака» Павла Яковлева. На 73-й минуте полузащитник Руслан Левкин принёс «Броукам» победу.
