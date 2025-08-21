«Зенит» достиг соглашения с «Васко да Гама» об аренде Ренана с правом выкупа — ESPN

«Зенит» и «Васко да Гама» достигли соглашения относительно аренды 21-летнего центрального защитника Роберта Ренана. Сделка подразумевает аренду футболиста до 2026 года с возможностью выкупа. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, Ренан дистанционно подпишет контракт с бразильским клубом, после чего прилетит в Рио-де-Жанейро до конца недели. В борьбе за подписание игрока «Васко да Гама» опередил «Баию».

Ренан является футболистом «Зенита» с января 2023 года. За этот период защитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

