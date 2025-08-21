Фёдор Смолов высказался о матче за «БроукБойз» в Кубке России

Экс-форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов прокомментировал свой дебют за медиафутбольный «БроукБойз» в матче 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубке России с курским «Авангардом». Команды играли на стадионе «Центральный имени Владимира Ленина» в Орле. Победу со счётом 2:1 одержали футболисты медиакоманды.

«Выдержал 90 минут, но, конечно, тяжеловато. Не знаю, буду ли играть в следующем матче «БроукБойз» — этот только закончился, дайте переварить эмоции. В начале всем было тяжеловато, но хорошо, что удалось отыграться — волевая победа! Мандража не было», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Фёдор Смолов появился на поле в стартовом составе «БроукБойз», а на 46-й минуте сравнял счёт после передачи экс-игрока московского «Спартака» Павла Яковлева.