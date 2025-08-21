Игроки «Тюмени» вышли на матч Кубка России в футболках в поддержку одноклубника

Игроки «Тюмени» вышли на встречу Фонбет Кубка России с «Ильпаром» в футболках в поддержку попавшего в реанимацию одноклубника Артемия Феодорова.

Ранее 18-летний Феодоров вместе со второй командой «Тюмени» попал в серьёзное ДТП под Омском. Игроки «Тюмени» вышли на поле перед матчем с «Ильпаром» в белых футболках с портретом Феодорова и надписью «Артемий, выздоравливай. Ждём на поле». Встреча завершилась победой тюменцев со счётом 4:1.

В третьем раунде Пути регионов Кубка России «Тюмень» сыграет с клубом «Волна» из Нижегородской области. По итогам минувшего сезона тюменская команда вылетела из Первой лиги.