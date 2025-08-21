Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «Тюмени» вышли на матч Кубка России в футболках в поддержку одноклубника

Игроки «Тюмени» вышли на матч Кубка России в футболках в поддержку одноклубника
Комментарии

Игроки «Тюмени» вышли на встречу Фонбет Кубка России с «Ильпаром» в футболках в поддержку попавшего в реанимацию одноклубника Артемия Феодорова.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
4 : 1
Ильпар
Ильинский
1:0 Бем – 48'     2:0 Быковский – 57'     3:0 Абакумов – 75'     3:1 Мелехов – 89'     4:1 Бем – 90'    

Ранее 18-летний Феодоров вместе со второй командой «Тюмени» попал в серьёзное ДТП под Омском. Игроки «Тюмени» вышли на поле перед матчем с «Ильпаром» в белых футболках с портретом Феодорова и надписью «Артемий, выздоравливай. Ждём на поле». Встреча завершилась победой тюменцев со счётом 4:1.

В третьем раунде Пути регионов Кубка России «Тюмень» сыграет с клубом «Волна» из Нижегородской области. По итогам минувшего сезона тюменская команда вылетела из Первой лиги.

Материалы по теме
Автобус с футболистами «Тюмени-2» попал в ДТП по дороге на матч, пострадали двое
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android