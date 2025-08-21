Игроки «Тюмени» вышли на матч Кубка России в футболках в поддержку одноклубника
Игроки «Тюмени» вышли на встречу Фонбет Кубка России с «Ильпаром» в футболках в поддержку попавшего в реанимацию одноклубника Артемия Феодорова.
Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
4 : 1
Ильпар
Ильинский
1:0 Бем – 48' 2:0 Быковский – 57' 3:0 Абакумов – 75' 3:1 Мелехов – 89' 4:1 Бем – 90'
Ранее 18-летний Феодоров вместе со второй командой «Тюмени» попал в серьёзное ДТП под Омском. Игроки «Тюмени» вышли на поле перед матчем с «Ильпаром» в белых футболках с портретом Феодорова и надписью «Артемий, выздоравливай. Ждём на поле». Встреча завершилась победой тюменцев со счётом 4:1.
В третьем раунде Пути регионов Кубка России «Тюмень» сыграет с клубом «Волна» из Нижегородской области. По итогам минувшего сезона тюменская команда вылетела из Первой лиги.
