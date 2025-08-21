Фёдор Смолов ответил на вопрос о своём будущем

Бывший форвард сборной России и «Краснодара» Фёдор Смолов ответил на вопрос о своём будущем.

«Никаких предложений сейчас нет. Без конкретики — так, обсуждения», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 21 августа, нападающий дебютировал в составе медиафутбольного «БроукБойз» в матче 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубке России с курским «Авангардом». Команды играли на стадионе «Центральный имени Владимира Ленина» в Орле. Победу со счётом 2:1 одержали футболисты медиакоманды.

Фёдор Смолов появился на поле в стартовом составе «БроукБойз», а на 46-й минуте сравнял счёт после передачи экс-игрока московского «Спартака» Павла Яковлева.

