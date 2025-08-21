Фёдор Смолов ответил, готов ли перейти в «Крылья Советов» в случае предложения

Нападающий «БроукБойз» Фёдор Смолов оценил вероятность своего перехода в самарские «Крылья Советов» в случае, если клуб проявит к нему интерес. В 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России медиакоманда одолела «Авангард», а Смолов забил один из мячей.

— Что, если позовут в «Крылья Советов»?

— Так у них есть форвард. Ищут? Ну, мне никто не звонил. Если бы предложили, рассмотрел бы такой вариант, — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После пяти туров «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе команды восемь набранных очков.