«Ливерпуль» усилил интерес к Родриго, представители игрока находятся в Англии — Оливейра

«Ливерпуль» активизировал усилия по подписанию крайнего нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса. Английский гранд видит в бразильском футболисте замену для покинувшего клуб Луиса Диаса. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент представители Родриго находятся в Великобритании, чтобы провести переговоры. Подчёркивается, что бразилец воодушевлён возможностью перехода в «Ливерпуль».

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

