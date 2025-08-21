Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» усилил интерес к Родриго, представители игрока находятся в Англии — Оливейра

«Ливерпуль» усилил интерес к Родриго, представители игрока находятся в Англии — Оливейра
Аудио-версия:
Комментарии

«Ливерпуль» активизировал усилия по подписанию крайнего нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса. Английский гранд видит в бразильском футболисте замену для покинувшего клуб Луиса Диаса. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент представители Родриго находятся в Великобритании, чтобы провести переговоры. Подчёркивается, что бразилец воодушевлён возможностью перехода в «Ливерпуль».

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Материалы по теме
«Реал» может отдать Родриго в аренду в «Тоттенхэм», готовый покрыть зарплату игрока — DC

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android