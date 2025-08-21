Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдор Смолов отреагировал на предложение Дзюбы о прощальном матче за сборную России

Фёдор Смолов отреагировал на предложение Дзюбы о прощальном матче за сборную России
Комментарии

Нападающий «БроукБойз» Фёдор Смолов прокомментировал предложение экс-форварда сборной России Артёма Дзюбы о проведении прощального матча национальной команды для ветеранов.

— Дзюба предлагал провести прощальный матч за сборную для «стариков».
— Если кто-то организует и позовёт, буду за, — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На счету 35-летнего Фёдора Смолова 45 встреч в составе национальной команды России. В них нападающий отметился 16 голами и четырьмя результативными передачами. Дзюба был вызван в состав сборной России на матч с Гренадой (5:0), где установил рекорд по количеству мячей, забитых в составе национальной команды (31 гол).

Материалы по теме
«Дзюба встретил как родного». Марадишвили вернулся на поле после чёрной полосы
Эксклюзив
«Дзюба встретил как родного». Марадишвили вернулся на поле после чёрной полосы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android