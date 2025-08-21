Фёдор Смолов отреагировал на предложение Дзюбы о прощальном матче за сборную России

Нападающий «БроукБойз» Фёдор Смолов прокомментировал предложение экс-форварда сборной России Артёма Дзюбы о проведении прощального матча национальной команды для ветеранов.

— Дзюба предлагал провести прощальный матч за сборную для «стариков».

— Если кто-то организует и позовёт, буду за, — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На счету 35-летнего Фёдора Смолова 45 встреч в составе национальной команды России. В них нападающий отметился 16 голами и четырьмя результативными передачами. Дзюба был вызван в состав сборной России на матч с Гренадой (5:0), где установил рекорд по количеству мячей, забитых в составе национальной команды (31 гол).