Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Главная Футбол Новости

Главный тренер «БроукБойз» Кузнецов: Смолов должен был 10 забить? Хорошо, что хоть один

Комментарии

Главный тренер «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов высказался о голе нападающего медийной команды Фёдора Смолова в матче второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу с «Авангардом» (1:2).

«Всё случилось так, как мы и планировали. Ребята молодцы! Федя — тоже. Забил всего один? А что, должен был 10? Хорошо, что хоть один забил», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В третьем раунде Пути регионов «БроукБойз» под руководством тренера Дмитрия Кузнецова сыграют дома с клубом «Леон Сатурн» из Раменского. На стадии первого раунда Кубка России медиаклуб выбил из Кубка России «Орёл» (3:2).

