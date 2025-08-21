Салах ответил на вопрос о фаворите в борьбе за победу в АПЛ, не назвав «Ливерпуль»

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах считает, что лондонский «Арсенал» является главным претендентом на выигрыш английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«Это отличная команда в нынешнем сезоне. Я думаю, что на текущий момент «Арсенал» является фаворитом, потому что у команды есть футболисты, играющие вместе уже пять лет. Не могу сказать, что желаю им удачи. Надеюсь, мы [«Ливерпуль»] сделаем это снова [станем чемпионами Англии]», — приводит слова Салаха ESPN.

По итогам минувшего сезона мерсисайдцы выиграли чемпионат Англии, набрав 84 очка в 38 турах. «Арсенал» расположился на второй строчке, заработав 74 очка.

Материалы по теме Мохамед Салах рассказал, что его мотивирует

Рекорды «Ливерпуля»: