19:15 Мск
Салах ответил на вопрос о фаворите в борьбе за победу в АПЛ, не назвав «Ливерпуль»

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах считает, что лондонский «Арсенал» является главным претендентом на выигрыш английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«Это отличная команда в нынешнем сезоне. Я думаю, что на текущий момент «Арсенал» является фаворитом, потому что у команды есть футболисты, играющие вместе уже пять лет. Не могу сказать, что желаю им удачи. Надеюсь, мы [«Ливерпуль»] сделаем это снова [станем чемпионами Англии]», — приводит слова Салаха ESPN.

По итогам минувшего сезона мерсисайдцы выиграли чемпионат Англии, набрав 84 очка в 38 турах. «Арсенал» расположился на второй строчке, заработав 74 очка.

