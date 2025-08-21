«Севилья» и два клуба АПЛ поборются за Джавада из махачкалинского «Динамо» — TEAMtalk

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммад Джавад Хоссейннежад может сменить команду в летнее трансферное окно. Как сообщает TEAMtalk, в услугах футболиста заинтересована испанская «Севилья».

По данным источника, переговоры между клубами находятся на ранней стадии, но могут быть завершены до закрытия летнего трансферного окна. Кроме того, сообщается, что на футболиста также претендуют английские «Вулверхэмптон» и «Фулхэм».

Хоссейннежад перебрался в «Динамо» Махачкала из иранского клуба «Сепахан» летом 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 900 тыс. Всего на счету 22-летнего иранца четыре гола и шесть результативных передач в 29 матчах Мир Российской Премьер-Лиги.