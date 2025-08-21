Скидки
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«История». Александер-Арнольд — Салаху, которого признали лучшим игроком сезона АПЛ

«История». Александер-Арнольд — Салаху, которого признали лучшим игроком сезона АПЛ
Защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд, ранее выступавший за «Ливерпуль», отреагировал на то, что футболиста мерсисайдцев Мохамеда Салаха признали лучшим игроком сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA). Египтянин выиграл награду в третий раз.

Фото: Страница Трента Александера-Арнольда в соцсетях

Трент репостнул к себе в историю в социальной сети публикацию с победой Салаха и подписал: «История», а также поставил эмодзи «корона».

В минувшем сезоне чемпионата Англии египетский футболист принял участие в 38 матчах, в которых отметился 29 голами и 18 результативными передачами. Салах стал одновременно лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом АПЛ. Ранее PFA включила 33-летнего нападающего в символическую сборную минувшего сезона.

