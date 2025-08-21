Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В «Балтике» раскрыли диагноз капитана команды Менделя, игрок пропустит от шести недель

Капитан калининградской «Балтики» Андрей Мендель получил серьёзную травму в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Полузащитник был заменён на 18-й минуте игры. Встреча проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и завершилась вничью — 1:1.

Как сообщает пресс-служба «Балтики», у Менделя диагностирован перелом пятой плюсневой кости. Ожидается, что футболист пропустит не менее шести недель.

«Желаем капитану скорейшего возвращения в строй!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале «Балтики».

Андрей Мендель перешёл в «Балтику» из воронежского «Факела» в сентябре 2024 года. На старте текущего сезона 30-летний хавбек принял участие во всех пяти матчах команды в Мир Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.