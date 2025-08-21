Американский клуб «Орландо Прайд» совершил рекордный трансфер в истории женского футбола

«Орландо Прайд» приобрёл форварда женской сборной Мексики Лизбет Овалье, трансфер стал самым дорогим в истории женского футбола, сообщается на сайте американского клуба.

Соглашение с Овалье рассчитано до конца сезона-2027 с возможностью продления до 2028 года.

25-летняя Овалье перешла из мексиканского «Тигрес». По данным СМИ, «Орландо» заплатил за неё рекордные $ 1,5 млн (£ 1,1 млн). Ранее самым дорогим трансфером в женском футболе был переход канадского форварда Оливии Смит из «Ливерпуля» в «Арсенал» за £ 1 млн, который также случился этим летом.

Овалье провела 81 матч за женскую сборную Мексики и забила 20 голов.