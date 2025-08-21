Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Американский клуб «Орландо Прайд» совершил рекордный трансфер в истории женского футбола

Американский клуб «Орландо Прайд» совершил рекордный трансфер в истории женского футбола
Комментарии

«Орландо Прайд» приобрёл форварда женской сборной Мексики Лизбет Овалье, трансфер стал самым дорогим в истории женского футбола, сообщается на сайте американского клуба.

Соглашение с Овалье рассчитано до конца сезона-2027 с возможностью продления до 2028 года.

25-летняя Овалье перешла из мексиканского «Тигрес». По данным СМИ, «Орландо» заплатил за неё рекордные $ 1,5 млн (£ 1,1 млн). Ранее самым дорогим трансфером в женском футболе был переход канадского форварда Оливии Смит из «Ливерпуля» в «Арсенал» за £ 1 млн, который также случился этим летом.

Овалье провела 81 матч за женскую сборную Мексики и забила 20 голов.

Материалы по теме
«Пенальти на 120-й минуте убивают футбол». Масштабный вердикт по Евро-2025
Эксклюзив
«Пенальти на 120-й минуте убивают футбол». Масштабный вердикт по Евро-2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android