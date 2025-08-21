Скидки
Мать Рабьо — о «Марселе»: этот клуб не в себе! Я не хотела, чтобы мой сын переходил сюда

Аудио-версия:
Вероника Рабьо, мать и агент полузащитника «Марселя» Адриена Рабьо, подвергла критике французский клуб после того, как он выставил на трансфер её сына после конфликта с партнёром по команде Джонатаном Роу.

«Они не в себе! Их съедает собственная гордыня!

Мы никогда не жалеем о своём выборе. Однако я не хотела, чтобы мой сын подписывал контракт с «Марселем»… Именно Адриен убедил меня. Когда Бенатиа (спортивный директор «Марселя». — Прим. «Чемпионата») впервые позвонил мне, я сказала ему: «Если бы это зависело от меня, то мой сын не стал бы присоединяться к этому клубу!» — приводит слова Рабьо The Touchline на своей странице в социальной сети X.

Рабьо выступает в составе «Марселя» с сентября 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

