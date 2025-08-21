Исак тренируется отдельно от команды на базе «Ньюкасла», он выглядит подавленно — The Sun

Нападающий Александер Исак приступил к тренировкам в «Ньюкасле» после заявления «сорок» о разочаровании поведением футболиста, желающего покинуть команду. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, шведский форвард тренировался под руководством тренера академии клуба. Подчёркивается, что Исак выглядел подавленным. Он не общался ни с партнёрами по команде, ни с руководством «Ньюкасла».

Напомним, ранее форвард публично заявил, что «сороки» нарушили обещания, связанные с его возможным уходом. СМИ сообщали, что Исак настроен перейти в «Ливерпуль», который проявляет интерес к 25-летнему игроку.

