Открытую тренировку «Зенита» на Дворцовой площади посетили более 25 тыс. болельщиков

Аудио-версия:
Более 25 тыс. болельщиков посетили открытую тренировку футбольного клуба «Зенит» на Дворцовой площади. Мероприятие, которое включало в себя большой фестиваль и тренировку, состоялось сегодня, 21 августа.

«Зенит» провёл грандиозную открытую тренировку на Дворцовой площади. В год 100-летия клуба уникальная ежегодная традиция сине-бело-голубых продолжилась с невероятным размахом.

Более 25 тысяч самых лучших в мире болельщиков посетили сегодня большой фестиваль и открытую тренировку. Спасибо всем, кто был сегодня с нами на Дворцовой! Этот день мы точно запомним надолго», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Отмечается, что после открытой тренировки футбольное поле, которое использовалось на Дворцовой площади, будет передано в благотворительный фонд «Детская миссия», после чего будет размещено на территории одного из детских учреждений, находящихся под опекой организации.

