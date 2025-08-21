Скидки
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Футбол Новости

«МЮ» интересен полузащитник из Бундеслиги, которого связывали с «Реалом» — Джейкобс

«МЮ» интересен полузащитник из Бундеслиги, которого связывали с «Реалом» — Джейкобс
Аудио-версия:
«Манчестер Юнайтед» рассматривает 24-летнего полузащитника «Штутгарта» Ангело Штиллера в качестве возможного кандидата для усиления центра поля. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент «красные дьяволы» обсуждают, стоит ли им покупать ещё одного полузащитника до закрытия трансферного окна. Нет гарантий, что «Манчестер Юнайтед» осуществит трансфер Штиллера.

Весной и нынешним летом СМИ активно сообщали об интересе мадридского «Реала» к немецкому футболисту.

В минувшем сезоне Штиллер принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

