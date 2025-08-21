«Арсенал» назначил дату медосмотра Эзе, он не сыграет за «Кристал Пэлас» в ЛК

Вингер английского «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе близок к переходу в «Арсенал». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, «канониры» уже забронировали дату медицинского осмотра 27-летнего игрока.

Эзе пропустит первый матч своей нынешней команды в раунде плей-офф Лиги конференций УЕФА с норвежским клубом «Фредрикстад». Команды сыграют сегодня, 21 августа, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. По данным источника, такое решение принято после личного разговора Эзе с главным тренером «Пэлас» Оливером Гласнером.

Ранее сообщалось, что стороны близки к закрытию сделки за сумму € 69 млн. По данным СМИ, к подписанию игрока сборной Англии был близок «Тоттенхэм», однако «Арсенал» включился в гонку после травмы форварда Кая Хаверца.