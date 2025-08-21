«Болонья» согласовала трансфер 22-летнего вингера «Марселя» за € 19 млн — Ауна

Английский вингер французского «Марселя» Джонатан Роу может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщает инсайдер Санти Ауна в соцсети X, «Болонья» договорилась о трансфере 22-летнего игрока с его нынешним клубом.

По данным источника, стороны согласовали переход форварда молодёжной сборной Англии за сумму в € 19 млн. В сделку также будет включён пункт о 10% от суммы будущей продажи. Сообщается, что Роу присоединится к команде Винченцо Итальяно в ближайшее время.

Минувший сезон англичанин провёл в «Марселе» на правах аренды из «Норвича». В июле текущего года французы выкупили права на игрока за € 14,5 млн.