Саудовский «Аль-Иттихад» возобновил интерес к Венделу — Arriyadiyah

Полузащитник «Зенита» Вендел вновь интересен саудовскому «Аль-Иттихаду», который рассматривает вариант усиления центра поля после поражения в матче полуфинала Суперкубка страны с «Аль-Насром». Об этом сообщает Arriyadiyah.

По информации источника, «Аль-Иттихад» может подписать ещё одного или двух футболистов.

В июле СМИ сообщали, что саудовский клуб выбирает между Венделом и полузащитником «Милана» Исмаэлем Беннасером.

В минувшем сезоне бразилец принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

