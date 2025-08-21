Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов раскрыл планы по подписанию одного легионера

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал работу клуба на трансферном рынке, а также рассказал о планах по приобретению одного иностранного игрока.

«По российским футболистам — трансферы могут быть в любое время. Что касается зарубежных, если всё будет нормально, одного игрока должны привезти. Позиция? Я бы сказал, а вдруг потом не получится. Лучше промолчу, а то скажут: обещал и не выполнил», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что иранский полузащитник Мохаммад Джавад Хоссейннежад может покинуть «Динамо» Махачкала в летнее трансферное окно. По данным СМИ, в услугах иранца заинтересованы «Севилья», «Фулхэм» и «Вулверхэмптон».