Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 21 августа

Сегодня, 21 августа, состоялись четыре матча второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч данного игрового дня.

Результаты матчей Кубка России 21 августа:

«Иркутск» — «Сибирь» — 2:0;

«Авангард» — «БроукБойз» — 1:2;

«Тюмень» — «Ильпар» — 4:1;

«Текстильщик» — «Тверь» — 0:0 (5:4 пен.).

26-28 августа будут сыграны матчи Пути РПЛ Кубка России.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).