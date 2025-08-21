Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кубок России по футболу — 2025/2026: результаты на 21 августа

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 21 августа
Комментарии

Сегодня, 21 августа, состоялись четыре матча второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч данного игрового дня.

Результаты матчей Кубка России 21 августа:

«Иркутск» — «Сибирь» — 2:0;
«Авангард» — «БроукБойз» — 1:2;
«Тюмень» — «Ильпар» — 4:1;
«Текстильщик» — «Тверь» — 0:0 (5:4 пен.).

26-28 августа будут сыграны матчи Пути РПЛ Кубка России.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
Видео
Гол Фёдора Смолова за медийный клуб «БроукБойз» в матче Кубка России с «Авангардом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android