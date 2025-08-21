Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сассуоло» продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба Берарди

«Сассуоло» продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба Берарди
Комментарии

Экс-футболист сборной Италии Доменико Берарди продлил контракт с «Сассуоло». Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, новое соглашение с 31-летним правым вингером будет действовать до лета 2029 года.

Берарди является воспитанником «Сассуоло». В сентябре 2013 года он был выкуплен туринским «Ювентусом», после чего сразу возвращён в родной клуб на условиях двухгодичной аренды, по итогам которой «Сассуоло» обратно выкупил права на игрока.

Всего на счету Доменико Берарди 400 сыгранных матчей за «Сассуоло» во всех турнирах. В них итальянец отметился 148 голами и 110 результативными передачами.

Материалы по теме
Официально
«Сассуоло» объявил о переходе голкипера сборной Косова Ариянета Мурича из «Ипсвича»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android