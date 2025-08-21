«Сассуоло» продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба Берарди

Экс-футболист сборной Италии Доменико Берарди продлил контракт с «Сассуоло». Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, новое соглашение с 31-летним правым вингером будет действовать до лета 2029 года.

Берарди является воспитанником «Сассуоло». В сентябре 2013 года он был выкуплен туринским «Ювентусом», после чего сразу возвращён в родной клуб на условиях двухгодичной аренды, по итогам которой «Сассуоло» обратно выкупил права на игрока.

Всего на счету Доменико Берарди 400 сыгранных матчей за «Сассуоло» во всех турнирах. В них итальянец отметился 148 голами и 110 результативными передачами.