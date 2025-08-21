Скидки
Главная Футбол Новости

Стала известна приоритетная цель «Тоттенхэма» после неудачи с покупкой Роджерса

«Тоттенхэм» обозначил атакующего полузащитника «Астон Виллы» Моргана Роджерса в качестве приоритетной трансферной цели после неудачи с подписанием хавбека «Кристал Пэлес» Эберечи Эзе. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, клуб из Бирмингема не хочет продавать 23-летнего футболиста, однако может изменить свою позицию в случае выгодного предложения. Подчёркивается, что «шпоры» могут заплатить более £ 80 млн (€ 92,8 млн) за Роджерса.

Ранее СМИ сообщали о желании Эзе перейти в «Арсенал» вместо «Тоттенхэма».

В минувшем сезоне полузащитник «Астон Виллы» принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

