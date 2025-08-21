Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сейв вратаря «Текстильщика» ногой в стиле Акинфеева в серии пенальти матча Кубка России

Спасение вратаря ивановского «Текстильщика» Дениса Давыдова помогло команде обыграть «Тверь» в матче второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча завершилась со счётом 0:0 (5:4 пен.) в пользу «Текстильщика».

Давыдов сделал единственный сейв в серии пенальти, ногой отбив удар Николая Абдулкина.

Права на видеоролик принадлежат Российскому футбольному союзу (РФС). Посмотреть видео можно в телеграм-канале Кубка России.

В третьем раунде Кубка России «Текстильщик», который возглавляет Дмитрий Кириченко, сразится в гостях с вологодским «Динамо».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).