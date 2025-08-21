«Вильярреал» планирует укрепить вратарскую позицию голкипером «ПСЖ» — Marca

«Вильярреал» собирается осуществить подписание голкипера до закрытия летнего трансферного окна. Как сообщает газета Marca, испанский клуб заинтересован в трансфере вратаря Арнау Тенаса из французского «ПСЖ».

По данным источника, главный тренер «Вильярреала» Марселино настаивает на переходе нового вратаря, несмотря на наличие в клубе двух голкиперов Луиса Жуниора и Диего Конде, один из которых в таком случае может покинуть команду.

Сообщается, что интерес «Вильярреала» к каталонскому вратарю активизировался после неудачных попыток подписания украинца Андрея Лунина из «Реала» и испанца Кепы Аррисабалаги, который в итоге перебрался в «Арсенал».

Арнау Тенас является воспитанником «Барселоны». В «ПСЖ» он перешёл летом 2023 года в статусе свободного агента. За два года экс-вратарь молодёжной сборной Испании принял участие в восьми встречах, где пропустил 10 мячей.